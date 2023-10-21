В НБУ изменили правила обмена долларов: что нужно знать

Национальный банк Украины обязал все банки, обменивающие поврежденные купюры долларов на новые (инкассо), указывать стоимость и сроки обмена. Кроме того, для обмена придется уплатить комиссию.

Об этом пишется в материале OBOZ.UA.

Отмечается, что такая услуга стоит от 7 до 50% от суммы.

"Если нам кроме обмена купюр также нужно убедиться в их платежеспособности (а часто это условие для инкассо), за это также придется платить отдельно. Если для инкассо выбрать Райффайзен, то заплатить с 1000 долларов придется 70 долларов комиссии за обмен и 10 грн за проверку купюр", — говорится в сообщении.

В то же время АккордБанк попросят заплатить уже 150 долларов комиссии за обмен и 20 грн за проверку банкноты.

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Что интересно, у их конкурентов, у Райффайзена, во время проверки большого количества купюр на платежеспособность стоимость за каждую банкноту будет составлять всего 35 коп. (максимальная стоимость – 1 гривна). А АккордБанк, несмотря на количество купюр, за проверку будет просить по 2 грн за купюру (но не менее 20 грн). То есть и за проверку одной, и за проверку 10 купюр придется заплатить 20 грн", — говорится в сообщении.

Берет комиссию и Кредобанк в 15%.

"Из 1000 долларов это 150 комиссии. Кроме того, 10 грн надо заплатить за проверку банкнот (по 1 грн за штуку). В то же время минимальная комиссия составляет 350 грн. Если вы, например, хотите обменять купюру в 10 долларов, то размер комиссии фактически" съест "стоимость купюры. У вас заберут 350 грн, старую банкноту в 10 долларов, а выдадут новые 10 долларов, стоимость которых составит около 370 грн (в зависимости от курса)", — говорится в сообщении.

В то же время, в MTB-Bank на своем сайте стоимость услуг инкассо не указали.

Ранее мы сообщали, что в НБУ объяснили, что делать с купюрами, не принимающими терминал, а также в каких случаях поврежденные гривны можно обменять на совершенно новые.

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