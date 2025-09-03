Евро / © Firestock

Реклама

Национальный банк Украины активно изучает возможность изменения основной валюты, формирующей курс гривны. Сейчас этой валютой остается доллар США, но в связи с ростом экономических связей с Европейским Союзом, евро может занять его место.

Об этом рассказал первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, исторически в Украине всегда был более сильный фокус на курсе гривны к доллару. Однако, после начала полномасштабного вторжения, торговые и финансовые отношения с Евросоюзом значительно укрепились. Большинство импорта и международной помощи теперь поступает именно из ЕС и в евро. Это, в свою очередь, влияет на структуру международных резервов Украины.

Реклама

Сергей Николайчук добавил, что НБУ уже делает первые шаги в этом направлении. В частности, началась публикация данных о платежном балансе и международных резервах не только в долларах, но и в евро и гривне. Это часть подготовки к возможным изменениям.

Несмотря на активное изучение вопроса, четкого плана по изменению курсообразующей валюты пока нет. Сейчас доллар США остается единственной курсообразующей валютой для гривны. По словам представителя НБУ, ослабление доллара на мировом рынке в этом году даже частично повысило конкурентоспособность украинских экспортеров. Однако существенного влияния на торговый баланс от этих изменений пока не ожидается.

Напомним, ранее мы писали о том, что заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук сообщал, что в Украине рассматривают возможность перейти на евро в случае вступления в Евросоюз, но НБУ предупреждает, что это — долгий и длительный процесс.