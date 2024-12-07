В НБУ назвали объем дефицита валюты на рынке: цифры поражают

В Украине структурный дефицит валюты частного сектора на рынке является объективной характеристикой работы валютного рынка во время военного положения.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

В настоящее время условия, прежде всего, характеризуются значительным дефицитом бюджета, который в основном покрывается международной помощью. С середины 2022 года регулятору удалось существенно нарастить международные резервы – от около 22 миллиардов долларов до более чем 40 миллиардов долларов в определенные периоды.

По его словам, поступления международной помощи в целом устойчивы, а НБУ бережно тратит международные резервы, прилагая усилия, чтобы гривневые инструменты имели спрос.

"По нашему прогнозу, к концу этого года резервы снова пересекут эту отметку (40 миллиардов долларов США), учитывая задекларированные объемы международной помощи", — уточнил Николайчук.

Напомним, эксперты дали прогноз, каким будет курс доллара до конца 2024 года. Отмечается, что общая ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой.

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