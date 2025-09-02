В НБУ назвали сумму, которой не хватает Украине: цифра шокирует

Здание НБУ / © УНИАН

Потребность Украины в финансировании составляет около 65 млрд долларов на 2026-2027 годы, и в отношении двух третей из этой суммы еще нет подтвержденных источников финансирования.

Об этом рассказал первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Николайчука, всего на два года Нацбанк закладывает немного больше, чем правительство, потребность во внешнем финансировании — около 65 млрд долларов (35 млрд долл. в 2026 году и 30 млрд долл. в 2027 году).

«Эта сумма не включает в себя запас, который планируется сформировать в этом году. По нашим оценкам, объем средств, не имеющих подтвержденных источников финансирования на 2026-2027 годы, составляет примерно две трети этой суммы. Есть разрыв в финансировании на следующий год и еще больший разрыв на 2027 год», — сказал Николайчук.

Глава НБУ отметил, что взгляды правительства и Национального банка относительно потребностей в финансировании достаточно близки. По его словам, министр финансов Сергей Марченко озвучивал сумму разрыва на 2026-2027 годы в 37 млрд долл., который на сегодняшний день не является закрытым подтвержденными источниками финансирования.

«Когда (министр финансов Сергей Марченко — ред.) говорит о цифре 45 млрд долл., то речь идет уже о потребностях правительства во внешнем финансировании исключительно в следующем году, которые будут покрываться, в том числе, сформированным запасом средств от полученного в этом году международного финансирования и уже подтвержденными источниками финансирования», — объяснил первый замглавы НБУ.

