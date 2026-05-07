В НБУ объяснили, что национализация Сенс Банка была необходимой из-за санкций владельцам и высоких рисков для банка и вкладчиков
В НБУ напомнили, что из-за ухудшения платежной дисциплины заемщиков Смысла Банка его регулятивный капитал за период с 1 марта 2022 года по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%, тогда как у других системно важных банков он увеличился на 29%.
Основания национализации Смысла Банка были четко озвучены во время объявления этого решения – угроза финансовой стабильности и интересам вкладчиков или других кредиторов банка из-за наложения санкций на акционеров. Об этом со ссылкой на заявление заместителя председателя правления НБУ Дмитрия Олейника, участвовавшего в заседании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
«Из-за применения санкций к владельцам существенного участия банка они были неспособны выполнять свои обязательства по поддержанию постоянного уровня капитала, достаточного для соблюдения нормативных значений, установленных Национальным банком, и принятия своевременных мер по предотвращению наступления неплатежеспособности. Напомним, что такие риски оказали негативное влияние на деятельность банка», - сообщили в Нацбанке.
Там пояснили, что обстоятельства, рассматриваемые ВСК ВРУ, никоим образом не могут быть связаны с национализацией банка, а ложные суждения и опасные домыслы, прозвучавшие от некоторых участников ВСК ВРУ, не только ставят под сомнение институциональную независимость Национального банка, но и создают угрозы национальным интересам Украины, создавая законность. международном арбитраже.
В НБУ заметили, что с Учитывая важность банка для системы, а также потенциальные риски неправомерных действий предыдущих владельцев и менеджмента, в течение всего периода после национализации Национальный банк осуществлял усиленный надзор за Смыслом Банка.
Напомним, Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко организовать срочную приватизацию Сенс Банка.
Ранее сообщалось, что в июле 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка" по участию государства в лице Министерства финансов Украины в выводе с рынка системно важного банка "СЭНС БАНК".