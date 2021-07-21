В НБУ объяснили, как перевести родственнику 10 тысяч гривен и не попасть под банковский мониторинг

В НБУ объяснили, как перевести родственнику 10 тысяч гривен и не попасть под банковский мониторинг

Наличными с помощью терминала анонимно отправить такую сумму одним платежом не удастся.

Украинцы могут переводить, например, родственникам по 10 тысяч гривен и больше, но при этом не бояться попасть под банковский мониторинг. Платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме.

Об этом говорится в разъяснении НБУ, опубликованном на официальном сайте.

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"Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме", — отметили в Нацбанке, добавив, что все владельцы счетов в украинских банках уже идентифицированы и верифицированы.

При этом никто не мешает людям переводить наличные через устройства с функцией приема наличных — терминалы самообслуживания, банкоматы, которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика, или в отделении банка, имея с собой паспорт.

Отметим, что на денежные переводы без верификации в Украине действует ограничение в 5 000 гривен.

Согласно закону о финансовом мониторинге, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. нрн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами.

Напомним:

Ранее Национальный банк Украины изменил правила валютных операций для населения. Продавать валюту разрешено через терминалы самообслуживания.

Продавать валюту разрешено через терминалы самообслуживания. А также позволил украинцам при открытии счетов предоставлять работникам банка документы в мобильном приложении "Дія". Речь идет о е-паспорте, электронном загранпаспорте, е-свидетельстве о рождении и данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

В Украине заработали новые правила денежных переводов: что изменилось

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