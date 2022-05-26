В НБУ объяснили, почему больше не фиксируют наличный доллар

В НБУ объяснили, почему больше не фиксируют наличный доллар

Регулятор хотел перекрыть возможности для валютных спекуляций и подчеркивает, что фиксированный курс решает важные для всей экономики задачи, в частности в борьбе с инфляцией.

Решение о снятии ограничения на установление банками курса продажи наличной валюты и курса операций за границей не более 10% от официального необходимо для снижения давления на международные резервы Украины и уменьшения возможностей для спекуляций на наличном рынке.

Об этом в интервью Forbes сообщил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

"Мы видим эту дискуссию и будем общаться с бизнесом. Мы руководствуемся двумя основными задачами: сохранить валютные ресурсы для приоритетных расходов на оборону и критический импорт и не допустить непроизводительного оттока капитала. Мы не только отвязали наличный курс и курс для операций граждан за границей. Это решение принималось в тесной связке с уменьшением лимита на снятие наличных за рубежом с гривневых карт в два раза – до 50 тысяч грн в месяц”, — отметил Гелетий.

По словам Гелетия, ежедневно украинские банки перечисляют около $100 млн в пользу международных платежных систем из-за немалых объемов операций с гривневыми картами за рубежом. В частности, 35% от общего объема операций украинцев за рубежом в апреле приходилось на снятие наличных. Это около 23 млрд грн в эквиваленте. По итогам 20 дней мая этот показатель составляет 45% (22 млрд грн).

Напомним, Национальный банк Украины от 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Если раньше курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%, то теперь речь идет о рыночном курсе. Также отменены аналогичные ограничения на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины будет сохранять фиксированный курс, пока не будет видеть, что преимущества от этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима.

Резкое изменение валютных правил: как ударит по кошелькам отпущенная Нацбанком в свободное плавание гривна

Читайте также: