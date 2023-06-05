В НБУ объяснили, зачем будут собирать данные обо всех карточных платежах украинцев

Нацбанк уверяет, что информация будет собираться не для дальнейшего налогообложения.
В Национальном банке Украины объяснили, будут ли собирать данные обо всех платежах физических лиц и кого это будет касаться.
Об этом заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, речь идет только о юридических лицах и предпринимателях. Фурман объяснил, что некоторые издания перекрутили эту информацию.
"НБУ собирает информацию исключительно в надзорных целях", – сказал зампредседателя Совета НБУ, и пояснил, что речь идет об общем количестве людей, а не конкретных лицах.
"Не о конкретно Иванове, который, условно, пересылает Петрову, а о количестве людей в миллионах, один или десять миллионов, которое пересылает. Речь идет об общем количестве операций. Речь не идет о том, 1000 или 2000 грн Иванов переслал другому человеку, и он получил. Речь не идет о том, что эти операции будут в будущем каким-то образом облагаться налогом", – говорит Фурман.
Информация будет собираться не для дальнейшего налогообложения
"Это не какая-то, если речь идет о налогообложении, компетенцией Национального банка. У нас действуют другие налоговые органы. Если это будет делаться в будущем когда-то, для этого нужно принимать соответствующие изменения в действующее законодательство Украины", — подчеркнул заместитель председателя Совета НБУ.
НБУ интересует исключительно статистика, а не отдельные переводы
"Посмотрим на официальную позицию и разъяснение Национального банка Украины. Нацбанк не будет собирать информацию об операциях какого-то конкретного физического лица. Нас интересует статистика — как растет количество безналичных операций", — подытожил банкир.
Ранее в НБУ объяснили, о ком будут собирать данные по карточным платежам.
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