В НБУ ответили, планируют ли устанавливать дополнительные ограничения по банковским счетам

Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Сообщается, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по финансовому мониторингу и требованиям НБУ.

"Сегодня медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы "хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать ", — подчеркнули в НБУ.

Отметим, что первая неделя сентября стала "раскачивающей" на валютном рынке. Курс доллара колебался вверх-вниз, но амплитуда "качелей" была небольшой. Впрочем, финансовые аналитики настойчиво прогнозируют уже вскоре сюрпризы с курсом, к сожалению, неприятные для украинцев.

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