В НБУ показали новую монету: как выглядит она (фото)

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Українська мова" номиналом 10 гривен и тиражом 5000 экземпляров. Монета посвящена Дню украинской письменности и культуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

На аверсе монеты изображена стилизованная буква "Ї" с соловьем, который символизирует мелодичность украинского языка. В центре буквы расположен малый Государственный Герб Украины. На зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, напоминающая гнездо как символ дома и оберег семьи.

НБУ ввел в обращение новую памятную монету / Фото: НБУ

На реверсе монеты изображена стилизованная композиция из букв украинского алфавита, с акцентом на буквах Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, использующих кириллицу.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, ее вес составляет 31,1 г. Диаметр монеты – 38,61 мм.

Где можно купить памятную монету

Купить памятную монету "Українська мова" можно с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. С ноября монета будет доступна в банках-дистрибьюторах:

"Укргазбанк"

"Радобанк"

"Таскомбанк"

"ПриватБанк"

Напомним, в Украине в обращении появилась новая памятная монета. Она посвящена украинскому историку, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук — Агатангелу Крымскому.

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