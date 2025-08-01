В НБУ предупредили о неизбежном подорожании коммуналки: каких цен ждать украинцам

Коммуналка подорожает / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на основные коммунальные услуги — электроэнергию, газоснабжение, отопление и горячую воду — уже с 2026 года.

Об этом говорится в июльском Инфляционном отчете регулятора.

По данным ведомства, до конца 2025 года цены останутся без изменений, однако в дальнейшем их планируют скорректировать в соответствии с рыночными реалиями и экономически обоснованным уровнем.

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Причина такого шага — обострение ситуации в энергетическом секторе.

В НБУ отмечают: «Пока не определены конкретные пределы потенциального повышения, что создает дополнительные риски для прогнозируемой динамики инфляции. Если стоимость энергоносителей существенно возрастет с целью быстрой ликвидации дисбалансов в энергосфере, это может повлечь за собой усиление инфляционного давления. В то же время возникнет необходимость существенного увеличения государственных расходов на субсидии для защиты населения».

В случае отсрочки решения по корректировке тарифов это позволит временно сдержать инфляцию, однако ухудшит финансовую устойчивость государственных энергокомпаний и повысит риски для энергетической безопасности страны.

Ранее в МВФ рекомендовали повысить цены на коммуналку после окончания войны. В Фонде уверены, что украинцы и так платят всего половину рыночной цены за свет и газ. Поэтому после войны государство должно перейти к экономически обоснованным тарифам — это значит, что люди должны оплачивать полную себестоимость, без скидок.

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