В НБУ прогнозируют существенное сокращение работников: в каких отраслях

Украинский бизнес второй месяц подряд сдержанно оценивает текущие результаты деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре составил 49,1 (в октябре – 49,6).

Об этом идет речь в отчете Национального банка.

"Предприятия промышленности, строительства и сферы услуг ожидают ухудшения результатов своей деятельности: респонденты настроены на уменьшение объемов экспортных заказов, объемов строительства и объемов новых заказов на строительство/услуги", — свидетельствуют результаты опроса.

В НБУ объясняют, что военные действия и их последствия, усиление рисков безопасности, разрыв логистических цепей, определенное ограничение предложения электроэнергии и ее удорожание для бизнеса, налоговые изменения, сужение инвестиционного спроса, а также нехватка квалифицированных работников продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания.

Предприятия торговли — единственный сектор экономики, где прогнозируют улучшение благодаря замедлению инфляции, устоявшемуся внутреннему спросу и увеличению предложения товаров: секторальный индекс в ноябре составил 50,9 по сравнению с 53,0 в октябре.

В отрасли промышленности прогнозировали ухудшение результатов экономической деятельности из-за сложностей с экспортом товаров, разрыва логистических цепей и усиления боевых действий: секторальный индекс в ноябре составил 49,2 (в октябре — 50).

Предприятия сферы услуг несколько ослабили пессимистические оценки результатов своей деятельности в перспективе: секторальный индекс составил в ноябре 48,4 по сравнению с 47,2 в октябре.

В целом руководители всех секторов находятся в ожидании сокращений работников, но больше всего это коснется сектора строительства.

Ранее в НБУ сообщили, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам начали увеличивать зарплату.

По данным Федерации профсоюзов, в Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7 651 грн.

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