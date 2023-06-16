В НБУ рассказали, что происходит с инфляцией и как меняются цены

В Украине потребительская инфляция в годовом измерении (г/у) в течение мая замедлилась до 15,3%. В апреле этот показатель составил 17,9%.

По информации пресс-службы НБУ, в месячном измерении цены выросли на 0,5%.

Продолжают дорожать овощи борщового набора:

капуста – из-за межсезонных поставок ранних сортов

лук и морковь – вследствие исчерпания запасов в Украине и за границей

Прибавляет в цене также мясо. Причина: отсутствие внутреннего предложения и слабый импорт на фоне повышения мировых цен.

По информации Нацбанка, медленнее росли цены на:

хлеб и мучные изделия

кондитерские изделия

напитки и консервы

Подорожание молочных продуктов и подсолнечного масла замедлилось на фоне снижения мировых из-за снижения спроса, а также из-за неопределенности, связанной с ограничением транзита продовольствия через соседние страны Европейского Союза. Цены на молоко росли медленнее из-за избыточного предложения в условиях слабого спроса.

В мае снижались цены на крупу и муку. В НБУ объяснили, что это происходит из-за низких экспортных цен и достаточных для обеспечения внутренних нужд запасов зерновых. Снижение импортных цен и эффекты от укрепления наличного курса гривны привели к дальнейшему замедлению подорожания бананов.

В НБУ предупреждают, что дальнейшее замедление инфляции будет более сдержанным по сравнению с предыдущими месяцами.

Какие прогнозы

В Украине в ближайшее время ускорятся инфляционные процессы. Причина – восстановление экономики и рост потребительского спроса.

Полноценное восстановление экономики Украины ожидается в последующие годы. По прогнозам НБУ, в 2024 году экономика вырастет на 4,1%, а в 2025 году – еще на 6,4%. Экономическая активность в Украине в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет всего на 0,3%. Еще в октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.

Согласно расчетам правительства, государственные доходы 2023 года будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на 2023 год заложен рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысяч гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.

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