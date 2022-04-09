В НБУ рассказали, что происходит с курсом гривны во время военного положения

В НБУ рассказали, что происходит с курсом гривны во время военного положения

В НБУ пообещали, что переход восстановления стандартной работы и валютной политики после окончания военного положения будет очень постепенным.

До конца войны Национальный банк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в совместном телемарафоне "Єдині новини" 9 апреля.

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По его словам, такой курс гривны планируют фиксировать как минимум до окончания военного положения.

"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса, постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке", — пояснил Николайчук.

Он уверяет, что переход обновления стандартной работы и валютной политики будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений.

Следует отметить, курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар был в первый день полномасштабного вторжения Росси. Тогда Нацбанк принял необходимые меры и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч грн в день.

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