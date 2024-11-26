Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

НБУ предварительно разработал графики работы банков на праздники

НБУ предварительно разработал графики работы банков на праздники

Банки Украины будут работать без перерыва по праздникам. / Фото: УНИАН

Во время военного положения в Украине отменен перенос выходных дней, если праздничный приходится на выходной (субботу или воскресенье).

Национальный банк Украины обнародовал регламент работы электронных систем и банков на конец года. Перерывов в работе не будет.

Об этом говорится в проекте постановления НБУ.

Согласно обнародованному для обсуждения проекту, описывается режим работы банковской системы Украины и связанных систем в период конца 2024 — начала 2025 года.

31 декабря 2024 года

Система электронных платежей Национального банка (СЕП) будет работать непрерывно, круглосуточно (24/7) с датой текущего календарного дня, согласно установленного Технологического регламента.

Клиринг и расчеты в системе Центрального маршрутизатора и расчетно-клиринговом центре Национальной платежной системы "Украинское платежное пространство" ("ПРОСТРАНСТВО") будут осуществляться в обычном режиме.

Система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, депозитарий НБУ, а также автоматизированная информационная система НБУ для кредитных договоров с нерезидентами и валютный рынок Украины будут работать в обычном режиме.

Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы через НБУ и Укрэксимбанк будут производиться до 16:00.

1 января 2025 года

СЭП будет продолжать работу непрерывно, в режиме 24/7 с актуальной датой.

Вся банковская система Украины будет функционировать в обычном режиме.

Система СЕРТИФ, депозитарий НБУ, автоматизированная информационная система для кредитных договоров с нерезидентами, валютный рынок, а также клиринг и расчеты в системе "ПРОСТРАНСТВО" между участниками продолжат работу в стандартном режиме.

Во время военного положения в Украине отменен ряд положений трудового законодательства. В частности, праздничные дни больше не предполагают переноса выходного дня, даже если праздничный приходится на выходной (субботу или воскресенье).

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает бесперебойно 24/7/365, обеспечивая банкам возможность проводить платежи круглосуточно и без выходных в зависимости от потребностей клиентов и банковского учреждения.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду будут оставаться по-прежнему до 2026 года. Однако с 2026 года предполагается постепенное повышение тарифов. Эти изменения указаны в новом инфляционном отчете НБУ, указывающем, что в период 2024-2025 годов тарифы не будут пересматриваться.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация