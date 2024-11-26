НБУ предварительно разработал графики работы банков на праздники

Во время военного положения в Украине отменен перенос выходных дней, если праздничный приходится на выходной (субботу или воскресенье).

Национальный банк Украины обнародовал регламент работы электронных систем и банков на конец года. Перерывов в работе не будет.

Об этом говорится в проекте постановления НБУ.

Согласно обнародованному для обсуждения проекту, описывается режим работы банковской системы Украины и связанных систем в период конца 2024 — начала 2025 года.

31 декабря 2024 года

Система электронных платежей Национального банка (СЕП) будет работать непрерывно, круглосуточно (24/7) с датой текущего календарного дня, согласно установленного Технологического регламента.

Клиринг и расчеты в системе Центрального маршрутизатора и расчетно-клиринговом центре Национальной платежной системы "Украинское платежное пространство" ("ПРОСТРАНСТВО") будут осуществляться в обычном режиме.

Система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, депозитарий НБУ, а также автоматизированная информационная система НБУ для кредитных договоров с нерезидентами и валютный рынок Украины будут работать в обычном режиме.

Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы через НБУ и Укрэксимбанк будут производиться до 16:00.

1 января 2025 года

СЭП будет продолжать работу непрерывно, в режиме 24/7 с актуальной датой.

Вся банковская система Украины будет функционировать в обычном режиме.

Система СЕРТИФ, депозитарий НБУ, автоматизированная информационная система для кредитных договоров с нерезидентами, валютный рынок, а также клиринг и расчеты в системе "ПРОСТРАНСТВО" между участниками продолжат работу в стандартном режиме.

Во время военного положения в Украине отменен ряд положений трудового законодательства. В частности, праздничные дни больше не предполагают переноса выходного дня, даже если праздничный приходится на выходной (субботу или воскресенье).

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает бесперебойно 24/7/365, обеспечивая банкам возможность проводить платежи круглосуточно и без выходных в зависимости от потребностей клиентов и банковского учреждения.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду будут оставаться по-прежнему до 2026 года. Однако с 2026 года предполагается постепенное повышение тарифов. Эти изменения указаны в новом инфляционном отчете НБУ, указывающем, что в период 2024-2025 годов тарифы не будут пересматриваться.

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