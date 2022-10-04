В НБУ рассказали, какой курс валют правительство заложило в госбюджет-2023

Правительство прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 грн за доллар 2023 года.

В бюджете на 2023 год Кабинет министров прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.

Об этом заявил заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман на брифинге.

Он отметил, что одним из главных факторов, влияющих на курс гривны, остается ситуация на фронте. При этом он добавил, что Кабмин делает ставку на иностранные заимствования.

"США уже заявили, что ежемесячно до конца войны они готовы нам выделять 1,5 миллиарда долларов. Также есть запрос к нашим европейским партнерам, которые обещают такую же сумму. Также продолжаются переговоры по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом", — сказал Фурман. .

Он также добавил, что с начала полномасштабной войны украинский золотовалютный резерв сократился на 3 миллиарда евро.

"Причины давления на золотовалютном рынке, которое мы наблюдаем — это психологический фактор, логистический, потому что не было достаточного количества наличной валюты", — пояснил Фурман.

Напомним, что Национальный банк Украины решил проблему нехватки иностранных наличных денег в кассах банков. В скором времени в кассы банков поступит дополнительный объем наличной иностранной валюты.