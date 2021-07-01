В НБУ рассказали о росте денежных переводов в Украину: из каких стран и сколько поступило больше всего

В НБУ рассказали о росте денежных переводов в Украину: из каких стран и сколько поступило больше всего

С начала года в Украину поступило 5 млрд долларов.

Объем частных переводов из-за границы в Украину за 5 месяцев вырос по сравнению с прошлым годом почти 11%, до $5,1 млрд..

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Больше всего денег поступило в Украину из Польши, США и Великобритании. Наименьше из Швейцарии, Португалии, Норвегии. Интересно, что из соседней Польши подавляющее большинство переводов осуществили через международные системы перевода средств, а из США — через банковскую систему.

По оценкам НБУ, объем по частным переводов поступлений по официальным каналам достигал $ 3,18 млрд, а за 5 месяцев 2020 года было $ 2,7 млрд. В то же время по неформальным каналам объем соответствующих поступлений составил $1,92 млрд, в то время как за 5 месяцев 2020 года было $ 1,9 млрд.

Как сообщалось, заробитчане перевели в Украину в течение 2020 года $ 12,1 миллиарда. Эта сумма значительно больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда перевели $ $11,9 млрд.

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