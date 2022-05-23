В НБУ рассказали об убытках украинских банков из-за войны России против Украины

Из-за полномасштабной войны РФ против Украины банковский сектор потерял 7,4 млрд грн.

Чистая операционная прибыль банковской системы по результатам четырех месяцев 2022 года выросла на 10%, несмотря на сокращение этого показателя в марте-апреле.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Вместе с тем украинские банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Так, отчисления в резервы выросли в семь раз по сравнению с январем-апрелем 2021 года – до 32,7 млрд грн, из них 83% или 27 млрд грн были сформированы в марте-апреле.

"Общее снижение бизнес-активности с начала полномасштабной войны привело к падению спроса на кредиты и банковские услуги и повлекло за собой снижение сумм расчетов – ключевой базы комиссионных доходов банков. Введение банками кредитных каникул и снижение комиссии за пользование своими услугами также негативно отразилось на доходах финучреждений. Чистый комиссионный доход сократился в январе-апреле на 22% г/г, рост чистого процентного дохода в апреле составил 18% г/г по сравнению с 35% г/г за январь-февраль 2022 г. В результате чистый убыток банковского сектора за первые четыре месяца в этом году составил 7,4 млрд грн, хотя еще в январе-феврале банки работали с чистой прибылью в 9,9 млрд грн", – говорится в сообщении.

Доходы банков в январе-апреле выросли на 11% в годовом исчислении до 88,6 млрд грн, расходы – на 53% до 96,0 млрд грн.

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