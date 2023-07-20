В НБУ рассказали, пересмотрят ли официальный курс доллара

Пока Нацбанк Украины нет никаких оснований для пересмотра официального курса доллара — как в сторону роста, так и в сторону убыли.

Об этом интервью "Укринформу" рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

"Сегодня у нас нет никаких оснований для перепривязки официального курса в ту или иную сторону. В то же время, когда мы говорим о возможном возвращении к принципам гибкого курсообразования, понятно, что такой переход обусловит и определенную гибкость официального обменного курса", — сказал Николайчук. .

Курс доллара будет определяться на рыночной основе по результатам сделки на межбанковском рынке, отмечает Николайчук. В свою очередь НБУ будет поддерживать рынок, существенно ограничивая колебания. По словам замглавы Нацбанка, "при таком режиме курс сможет как ослабляться, так и укрепляться".

Сейчас ключевой риск для курсовой устойчивости в Украине неизменен уже более 500 дней – это непредсказуемость последствий войны. Именно этот фактор, объясняет Николайчук, создает риски ухудшения ожиданий.

"Из-за этого мы вынуждены придерживаться достаточно жесткой монетарной политики, чтобы нейтрализовать его влияние. Однако, как я уже говорил, ситуация в последние месяцы была достаточно благоприятной и нам удавалось минимизировать влияние этого фактора", — рассказал замглавы НБУ.

Курс доллара 20 июля

Официальный курс доллара не менялся с 21 июля 2022 года — он составляет 36,56 грн. В обменниках доллар продают в среднем за 36,80 грн, а покупают – за 37,60 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,55 – 37,15 грн

"Сбербанк" — 36,55 — 37,60 грн

"Укрэксимбанк" – 36,75 – 37,55 грн

"Райффайзен" – 36,70 – 37,30 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

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