В НБУ разъяснили, о ком будут собирать данные по карточным платежам

НБУ опроверг информацию, что будет собирать данные про все карточные платежи украинцев.

Национальный банк Украины не будет собирать данные про все платежи физических лиц. Эта информация не соответствует действительности – речь идет только о юридических лицах и предпринимателях.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В Национальном банке объясняют, что с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе регулятор получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно по субъектам хозяйственной деятельности, которые предоставляют платежные услуги – юридические лица, пользующиеся услугами банков из электронной коммерции.

"Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах. Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовало подсанкционный пророссийский ресурс "Страна.юа "с провокационно недостоверной его интерпретацией", — подчеркнули в НБУ.

Там отметили, что Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.

Анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности, обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса.

В настоящее время НБУ продолжает проверку ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.

"Указанные действия, по оценкам Министерства финансов Украины, способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Так, за первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет за организацию азартных игр 2,3 млрд грн, за весь 2022 год — всего 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступили в декабре – то есть с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), а за 2021 год – всего 205 млн грн", — сообщили в Нацбанке.

Напомним, аналитик дал неожиданный прогноз о курсе доллара и евро в июне.

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