В НБУ сообщили, как будет работать банковская система во время чрезвычайного положения

В НБУ сообщили, как будет работать банковская система во время чрезвычайного положения

Решение о введении чрезвычайного положения должны быть приняты 23 февраля в 17:00.

23 февраля депутаты Верховной Рады должны принять решение о введении на всей территории, кроме двух областей, чрезвычайного положения. В Нацбанке сообщают, что он никак не повлияет на работу банковской системы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечают, что у НБУ достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. Какие ограничения могут действовать – больше ЗДЕСЬ.

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