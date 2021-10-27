В НКРЭКУ прокомментировали возможный рост тарифов на распределение газа

Обоснованность всех проектов расчетов, предоставленных в НКРЭКУ, будет тщательно проверена.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опровергла информацию о возможном росте тарифов на распределение газа.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Стоит отметить, что ранее облгазы начали публиковать на своих сайтах проекты тарифов на следующий год, согласно которым с января 2022 года предлагают поднять цены на услугу по распределению газа в 4 раза.

"Сообщения о повышении тиражируемых в средствах массовой информации тарифов на распределение природного газа не соответствуют действительности... Обнародованные намерения операторов газораспределительных сетей (облгазов) свидетельствуют лишь о том, что НКРЭКУ вынуждена будет особенно внимательно проанализировать их на предмет манипуляций, чтобы решение регулятора было исключительно обоснованным", — подчеркнули в НКРЭКУ и добавили, что согласно действующему законодательству, тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются регулятором ежегодно, как правило, в декабре предыдущего года. Поэтому никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось.

Намерения отдельных операторов газораспределительных сетей (облгазов) очень существенно повысить тарифы на распределение природного газа не означают, что такие намерения могут быть реализованы, считает регулятор. "НКРЭКУ утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, которые отвечают интересам всех участников рынка природного газа, а главное – интересам потребителей", — сообщил регулятор.

Отмечается, что обоснованность всех проектов расчетов, предоставленных в НКРЭКУ, будет тщательно проверена. Опыт прошлых лет свидетельствует, что тарифы на распределение природного газа утверждаются в размерах, значительно ниже, чем предварительно рассчитанные операторами газораспределительных сетей (облгазов). Нет оснований сомневаться, что так будет и в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что на сайтах облгазов начали появляться проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза. Таким образом, средний тариф на распределение по стране может увеличиться с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

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