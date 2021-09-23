В Украине планируют перепрофилировать ГТС для поставок в Европу водородного топлива

В Украине планируют перепрофилировать ГТС для поставок в Европу водородного топлива

Германия и Украина ранее согласовали первый совместный проект по производству водородного топлива.

После строительства в Украине завода по производству водородного топлива украинскую ГТС могут перепрофилировать под его транспортировку. Для снабжения водородного топлива операторы ГТС Украины, Германии, Чехии и Словакии намерены создать Центральноевропейский водородный коридор.

Как сообщает пресс-служба украинского оператора ГТС, среди иностранных участников этого проекта — Eustream (оператор ГТС Словакии), NET4GAS (оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

Фото: Оператор ГТС

"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее, водород, вероятно, будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня ", — заметил по этому поводу заместитель генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павел Станчак.

Предполагается частично перепрофилировать газотранспортную инфраструктуру, которая уже есть в Украине, а также построить новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции.

Участники проекта изучают возможность технической реализации коридора для транспортировки чистого водорода на 120 ГВт.час в сутки. Поставка больших объемов водорода в промышленные центры спроса ожидается уже к 2030 году.

Как сообщало ранее немецкое издание Handelsblatt, пилотный завод по производству водоролного топлива планируют построить в Мариуполе с участием Siemens Energy и ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним, Польша полностью откажется от российского газа в 2023 году. Об этом накануне запуска скандального газопровода "Северный поток-2" заявил полномочный представитель правительства Польши Петр Наимский.

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