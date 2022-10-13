В общем — $62 млрд: Зеленский озвучил МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год

Кроме того, президент надеется на новую программу сотрудничества с МВФ объемом до 20 миллиардов долларов.

Президент Владимир Зеленский принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка, помогающих Украине сохранять финансовую стабильность.

Об этом сообщает Офис президента.

По словам главы государства, российский террор привел к падению украинской экономики более чем на треть. Также на треть сократились и реальные доходы украинцев. Тысячи предприятий и объектов инфраструктуры были разрушены, а миллионы людей стали внутренними переселенцами.

Зеленский назвал две ключевые государственные финансовые нужды:

38 миллиардов долларов для покрытия дефицита государственного бюджета в следующем году. Это зарплаты учителей, врачей, социальные выплаты, пенсии .

для покрытия дефицита государственного бюджета в следующем году. Это . 17 миллиардов долларов, верифицированных Всемирным банком, нужны для восстановления критической инфраструктуры в пределах RDNA. Речь идет о школах, больницах, критической транспортной и энергетической инфраструктуре, поврежденном жилье.

Также он попросил целевые кредиты в размере 2 миллиардов долларов на восстановление электроэнергетической инфраструктуры после разрушений и для расширения экспорта в Европу.

"С учетом созданной Россией кризисной ситуации на всем континенте, мы нуждаемся в кредитных лимитах для закупок газа, угля до следующего отопительного сезона. Объем этого уровня поддержки – не менее 5 миллиардов долларов. Возможно, не придется использовать эти лимиты, но они должны быть, чтобы гарантировать стабильность", — добавил президент.

Зеленский отметил важность новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Реалистический объем — до 20 миллиардов долларов. Надо наконец-то утвердить такую программу как основной источник покрытия дефицита", — призвал глава государства.

Дефицит бюджета Украины: что известно

В сентябре дефицит бюджета Украины составил 75 млрд. грн. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что дефицит госбюджета в 2023 году составит около $38 млрд.

С февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров, сказал министр финансов Сергей Марченко.

Киев ведет переговоры с ЕС, США и МВФ о потребностях в финансировании дефицита бюджета на следующий год.

В Европейской комиссии работают над тем, чтобы предоставлять Украине ежемесячно около 1,5 млрд. евро бюджетной поддержки в 2023 году.