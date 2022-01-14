В общественном транспорте подорожал проезд: в каких регионах цены выросли больше всего

В общественном транспорте подорожал проезд: в каких регионах цены выросли больше всего

Самый дорогой проезд в Прикарпатье.

Проезд в общественном транспорте в Украине подорожал более чем на треть.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По итогам 2021 года, обнародованным в Госстатистике, самый дорогой проезд в Ивано-Франковской области. Здесь билет подорожал на 66%. Сейчас стоит десять гривен. Столько придется отдать за проезд и в общественном транспорте Львовской области. В регионе стоимость поднялась более чем на 40%.

В Донецкой области одна поездка стоит 9,5 гривны. Это на 40% больше, чем в предыдущие годы.

Самый дешевый проезд в Волынской области. Здесь билет стоит четыре гривны.

Как сообщалось, во Львове от 13 января 2022 года запустили е-билет. "Леокарты" заработают в тестовом режиме в общественном транспорте города. Пока только для льготников – а это, в частности, пенсионеры, учащиеся, студенты. В "Львовавтодоре" рассказали, что уже издали более 10 тысяч специальных карт и ежедневно будут выдавать еще по 5 тысяч.

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