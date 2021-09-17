В Одесской области обнаружено 200 тонн топлива, подлежащего нелегальному сбыту — Ткаченко

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области, по процессуальному руководству Одесской областной прокуратуры разоблачили одно из обществ в уклонении от уплаты налогов.

Установлено, что должностные лица СХД, организовали реализацию горюче-смазочных материалов за наличные средства без отражения в налоговой отчетности.

В ходе проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту горючего, по поручению Премьер-министра Украины и в рамках расследования уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков в сети АЗС.

"По результатам обысков осуществлен отбор образцов горюче-смазочных материалов, а также выявлены горюче-смазочные материалы в количестве около 200 тонн, ориентировочной стоимостью свыше 7 млн грн", — отметил начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями Ткаченко.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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