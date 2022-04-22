В Одесской области обнаружено почти 250 автомобилей, принадлежащих российским и белорусским бизнесменам

В Одесской области обнаружено почти 250 автомобилей, принадлежащих российским и белорусским бизнесменам

Решение об отчуждении и привлечении транспорта, а также использовании спецтехники в условиях правового режима военного положения при необходимости будет приниматься Одесской военной администрацией.

В Одесской области обнаружено около 250 автомобилей, принадлежащих российским и белорусским коммерсантам.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

Отмечается, что сотрудники Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области проанализировали деятельность 1 тыс. 211 предприятий, владельцами или бенефициарами которых являются граждане России и Белоруссии.

"В ходе отработки установлено 168 работающих субъектов хозяйственной деятельности. При анализе деятельности этих предприятий и их активов установлено 247 легковых и грузовых автомобилей, а также 27 единиц специального транспорта. Перечень выявленных автомобилей и спецтехники направлен в Одесскую областную военно-гражданскую администрацию", – сказано в сообщении.

Решение об отчуждении и привлечении транспорта, а также использовании спецтехники в условиях правового режима военного положения при необходимости будет приниматься Одесской военной администрацией.

Также в Запорожской области при отработке 14 предприятий, владельцами которых являются субъекты РФ и РБ, установлено 63 единицы автотранспортных средств и 5 единиц сельскохозяйственной техники. Указанную информацию передали в Запорожскую военную администрацию и Министерство экономики Украины.

Уроки истории: мародерство, изнасилование и насилие – характерные черты русской армии

Читайте также: