В Одесской области разоблачены 16 нелегальных теплиц по выращиванию табака, - руководитель детективов БЕБ Ткачук

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Об этом сообщил руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук во время круглого стола с Ассоциацией «Укртабак».

16 теплиц обустроили посреди поля в Овидиопольской общине в Одесской области. Табак выращивали с помощью капельного орошения. В дальнейшем их листья в течение нескольких месяцев сушили, затем измельчали и фасовали по коробам. Готовое сырье фигуранты планировали продавать по Украине под видом табачной продукции разных торговых марок.

«При проведении обысков детективы изъяли почти 56 тонн выращенной продукции, технику для посева, шланги для полива, промышленную линию для сушки и измельчения табака. Изъятая продукция направлена на проведение необходимых судебных экспертиз. Продолжается досудебное расследование», - отметил Ткачук.

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По его словам после инициированных БЭБ изменений по лицензированию выращивания табака, количество предприятий, официально занимавшихся такой деятельностью, уменьшилось. Однако активизировались нелегальные производители. Именно на их разоблачении сконцентрировано внимание детективов.

«Уже прекращены незаконные выращивание и обработка табака без лицензии в Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. Изъято более 101 407 кг табака», – отметил Александр Ткачук.

Всего с начала года детективы Бюро экономической безопасности с января по март 2025 года детективы открыли более 70 уголовных производств по поводу незаконного оборота табачных изделий и изъяли три производственных сигаретных линии.

Кроме того, согласно информации ГНС, за этот период в бюджет поступило 38,7 млрд. грн. акцизного налога. Это почти на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И основной фактор такой динамики – уплата акциза именно с производимых и ввезенных табачных изделий. Об этом шла речь во время круглого стола с Ассоциацией «Укртабак», в котором приняли участие руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук, генеральный директор Ассоциации Наталья Фесюн, аналитики Бюро, представители легальных производителей и юристы.