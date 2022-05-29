В Офисе президента сообщили, какой будет цена на газ для населения до конца войны

Тарифы на газ для населения должны остаться без изменений, разницу в стоимости компенсирует государство.
Верховная рада рассмотрит законопроект, которым будет предусмотрено, что на период войны цены на газ для населения не изменятся, а разница в стоимости будет компенсирована из государственного бюджета.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко
По его словам, этот вопрос обсуждался во время селекторного совещания с участием представителей НАК "Нафтогаз", глав областных военных администраций и мэров городов.
Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ будут разработаны и предложены в виде законопроекта на рассмотрение ВРУ.
"Основная цель разрабатываемого сейчас проекта — сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны", — сообщил Тимошенко.
Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг фейки российских пропагандистов о том, что вроде бы в Украине вырастут цены на отопление и газ.
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