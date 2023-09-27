В Офисе президента заявили о пользе "легкой" девальвации гривны: что это значит

Речь идет о возможной девальвации гривны "на несколько десятков копеек, на пол гривны, на гривну".

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма считает полезной для экономики легкую контролируемую девальвацию гривны и более мягкую монетарную политику, однако подчеркивает, что это его личная точка зрения, а не официальная позиция государства.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По курсу, наверное, учитывая уровни инфляции, которые есть у нас и в других государствах, такая очень легкая контролируемая девальвация на незначительные проценты, наверное, будет полезна для экономики", — считает Шурма.

Он пояснил, что речь идет о возможной девальвации гривны "на несколько десятков копеек, на пол гривны, на гривну".

"Это будет полезно не только для бюджета"

Это будет полезно и для бюджета, и для конкурентоспособности наших экспортеров. И это будет оживлять экономическую активность”, – добавил заместитель главы ОП.

Что касается учетной ставки, то, по его мнению, при годовой инфляции 8,6% учетная ставка на уровне 22% была слишком высока.

Это означало, что реальная учетная ставка у нас составляет 13%. Вы мне назовите хоть одно государство в мире, где есть положительная реальная учетная ставка? В каждой стране, практически во всех странах, инфляция выше учетной ставки. И это норма для этого периода постковидной инфляции и нормализации», – отметил Шурма.

Он добавил, что снижение Нацбанком учетной ставки в сентябре до 20% также кажется слишком консервативной политикой.

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