В октябре не все пенсионеры получат выплаты: что произошло

Приостановка выплаты не отменяет пенсию.
В октябре пенсию получат не всем украинским пенсионерам. Ограничения коснутся лиц, имеющих статус ВПЛ, который они получили до 24 февраля 2024 года, а идентификацию не прошли.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В министерстве подчеркивают, что эта категория граждан сможет возобновить выплату пенсий. Для этого необходимо пройти идентификацию либо в отделении Пенсионного фонда, либо в личном кабинете вебпортала ПФУ, либо через отделение "Сбербанка".
"После прохождения идентификации выплата пенсии будет продлена. Средства будут выплачены за все месяцы, за которые человек не получал пенсию из-за непрохождения идентификации", – говорится в сообщении.
В Минреинтеграции подчеркнули, что приостановление выплаты не отменяет пенсию. Она сохраняется на счетах ПФУ до тех пор, пока лицо не пройдет идентификацию.
Как сообщалось, украинцы могут получить прибавки к пенсии. Некоторые из них предназначаются автоматически, а остальным нужно будет подать заявление.
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