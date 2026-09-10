В октябре украинцы получат новые квитанции за газ: что означают эти изменения

Газоснабжение / © pexels.com

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С 1 октября 2026 года в Украине вступают в силу новые стандарты оформления квитанций за поставку и распределение природного газа. Потребители будут получать платежные документы по единым правилам, что должно упростить оплату коммунальных услуг и сделать начисления более понятными.

Об этом пишет издание «На пенсии».

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В то же время само изменение формы платежных документов не означает повышения цены на газ. Для большинства бытовых потребителей тариф на газ останется без изменений.

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Почему меняют квитанции за газ

Необходимость обновления платежной документации связана с гармонизацией украинского законодательства с европейскими требованиями к информированию потребителей в газовом секторе, а также с положениями Закона Украины «О рынке природного газа».

Как отмечает «На пенсии», главная цель постановления НКРЭКП № 541 — устранить путаницу со счетами, которая возникала из-за отсутствия единого формата квитанций в разных регионах.

С октября операторы газораспределительных сетей должны перейти на стандартизированное представление информации. Благодаря этому потребителю будет проще понять, за что именно он платит, какой объем газа он использовал и сколько стоит его доставка.

Что изменится в платежных квитанциях

Обновленный Кодекс газораспределительных систем предусматривает ряд практических нововведений.

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Единая квитанция. В одном платежном документе будут отражаться суммы за потребленный газ, то есть за его поставку, и за транспортировку ресурса — распределение.

Стандартизированная форма. Для операторов газораспределительных сетей будет действовать единый шаблон счета. Это должно облегчить потребителям сравнение и проверку начислений независимо от региона.

Детализация платежей. В квитанциях будет более четко указано, за что именно начислены средства, с разбивкой по объемам и тарифным составляющим.

Актуальная информация о счете. Потребители будут регулярно получать сведения о состоянии счета, в частности информацию о переплате или задолженности.

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Бумажная или электронная квитанция

Еще одним изменением станет официальное закрепление возможности выбирать удобный формат получения платежного документа.

Потребитель сможет получать квитанцию в привычном бумажном виде по почте или пользоваться её электронной версией в личном кабинете.

Таким образом, новые правила призваны не только унифицировать платежные квитанции, но и предоставить людям больше возможностей контролировать свои расчеты за газ.

Подорожает ли газ в октябре

Изменение формы квитанций не влечет за собой автоматическое повышение тарифа на природный газ.

Более 12 млн домохозяйств, или около 98% бытовых потребителей, которых обслуживает ГК «Нафтогаз Украины», будут по-прежнему оплачивать газ по годовому тарифу 7,96 грн за кубометр.

Эта цена установлена заключенными договорами, а ее повышение для населения ограничено законодательным мораторием на период действия военного положения.

Текущая фиксированная цена для бытовых потребителей «Нафтогаза» будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в Украине останутся неизменными до конца этого года. Однако уже со следующего года правительство, вероятно, будет вынуждено их пересмотреть.

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