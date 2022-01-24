В ОП сообщили, хватит ли угля и газа для прохождения отопительного сезона

В Офисе президента заверили, что за последние 2 месяца запасы угля на складах в Украине увеличились в три раза.
Ситуация в энергетике и газоснабжении абсолютно стабильна и контролируема.
Об этом сообщил на брифинге 24 января заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма по итогам заседания СНБО.
"За последние 2 месяца запасы (уголь – ред.) на складах в нашей стране увеличились в три раза. На сегодняшний день на складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей уже более 800 тыс. тонн угля, еще около 280 тыс. тонн находится разгруженными в наших портах. Налажены системные регулярные поставки как внутреннего угля, так и импортного", – отметил Шурма.
Он добавил, что более 10 кораблей класса Panamax уже законтрактованы, и продолжается контрактная кампания, что позволит спокойно пройти отопительный сезон-2022.
Относительно ситуации с газом он сообщил, что все под контролем. По его словам, уровень запасов газа на сегодняшний день составляет практически 12 млрд кубов, что является среднестатическим уровнем в течение 10-ти лет работы.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил 24 января, что будет с тарифами на коммуналку до конца отопительного сезона.
К слову, премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что будет с ценами на газ в следующем годовом периоде, когда с 1 мая 2022 года закончится действие установленного правительством фиксированного годового предложения.
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