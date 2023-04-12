В парламенте рассказали, при каком условии смогут вернуть доплаты военным

Поправка о возвращении доплат украинским военным, поддержанная в Верховной Раде, не гарантирует проведения выплаты.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, в поправке к законопроекту N8312 предлагают увеличить расходы по выплатам военным без фактического источника.

"Он предусмотрел расходы бюджета на 154 млрд, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тысяч гривен он насчитывает лишь 2,5 млрд. 154 млрд и 2,5 млрд. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами", – подчеркнул он.

Гетманцев говорит, что выплаты смогут вернуть, когда найдут — где взять средства для этого. Нужны расчеты по выполнению этой поправки, пояснил он.

"Если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим", — сказал глава парламентского Комитета.

Как сообщалось, в апреле этого года в ВРУ Верховной Рады внесли проект постановления, временно блокирующий возврат дополнительных выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен.

Напомним, в феврале 2023 года изменился порядок выплат военнослужащим Сил обороны Украины и МВД. Они напрямую зависят от того, в каком районе находится военнослужащий, какова у него специфика и сложность боевых или специальных задач.

Читайте также: