В парламенте рассказали, вырастет ли в Украине цена на электроэнергию

Пока в Украине не планируют увеличивать стоимость электроэнергии. Пока очень важно, чтобы зима была с минимальными отключениями света.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире "Киев 24".

"Она (цена – Ред.) для потребителей не будет точно расти. Когда правительство подняло цену до 4,32 коп., этих денег хватает для того, чтобы энергокомпании работали не в убыток себе", – пояснил Нагорняк.

По его словам, государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые обеспечивают такую цену для потребителей, могут зарабатывать немного меньше и понесут определенные потери. Но будут зарабатывать на своей генерации, а на импортированной — будут частично терять.

"Но мы будем со светом в своих домах. Мы можем иметь перебои, если Россия будет атаковать наши энергообъекты, системы передачи или генерацию. Но мы снизим дефицит в нашей энергосистеме", — говорит депутат.

Напомним, ранее премьер Денис Шмигаль сообщил, кому не будут отключать свет. Речь идет о импортирующем бизнесе или собственными силами производящего 60% от своего объема потребления.

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