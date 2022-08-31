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В Пенсионном фонде разъяснили, будут ли платить пенсию украинцам в случае переезда за границу

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В Пенсионном фонде разъяснили, будут ли платить пенсию украинцам в случае переезда за границу

пенсия за границей

Украинцы, которые из-за войны выехали за границу, интересуются, смогут ли получать пенсию за пределами нашей страны.

В Украине пенсия выплачивается и ежемесячно до 25 числа через отделение "Укрпочты" или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах страны.

В случае переезда на постоянное место жительства за границу пенсия выплачивается только в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины, сообщает Пенсионный фонд Украины.

В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за 6 месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства. Такой порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Дата публикации
Просмотры
861
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