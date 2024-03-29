В Пенсионном фонде сообщили о порядке перерасчета пенсий работающим пенсионерам

В Пенсионном фонде сообщили о порядке перерасчета пенсий лицам, которые продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или отработавших менее 24 месяцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

В сообщении указывается, что заработная плата по исчислению пенсии не меняется.

"Если на 1 марта 2024 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, учитывается в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения/предварительного перерасчета пенсии", — говорится в сообщении.

Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам – 1 апреля 2024 года. В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля.

При этом работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет произведен в случае, если они достигли пенсионного возраста.

Напомним, ранее сообщалось, что части украинских пенсионеров необходимо пройти идентификацию.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ПФУ объяснили, кому в Украине повысят пенсии и на сколько.

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