Из-за цены на газ в переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков — Минфин

Из-за цены на газ в переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков — Минфин

Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году.

В переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Этот момент требует дополнительных консультаций.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, пишет РБК-Украина.

По его словам, Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности.

Марченко отметил, что в МВФ понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть.

"Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, связанных с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, здесь есть поле для дискуссий", — уверен министр.

Кроме того, по словам Марченко, также есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год. Но они, как заверил министр, некритичны для нынешнего пересмотра программы МВФ.

Напомним:

В сентябре в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Миссия будет сосредоточена на вопросах независимости НБУ, реформах и укреплении антикоррупционных институтов.

Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Миссия будет сосредоточена на вопросах независимости НБУ, реформах и укреплении антикоррупционных институтов. В Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.

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