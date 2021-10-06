Из-за цены на газ в переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков — Минфин

Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году.
В переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Этот момент требует дополнительных консультаций.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, пишет РБК-Украина.
По его словам, Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности.
Марченко отметил, что в МВФ понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть.
"Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, связанных с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, здесь есть поле для дискуссий", — уверен министр.
Кроме того, по словам Марченко, также есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год. Но они, как заверил министр, некритичны для нынешнего пересмотра программы МВФ.
Напомним:
- В сентябре в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Миссия будет сосредоточена на вопросах независимости НБУ, реформах и укреплении антикоррупционных институтов.
- В Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.