В ПФУ обратились к пенсионерам с предупреждением: сделайте это, чтобы не потерять деньги в следующем году

Пенсию можно потерять

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До 31 декабря физическую идентификацию следует пройти пенсионерам и получателям страховых выплат, временно проживающих за границей или находящихся на временно оккупированных территориях.

Об этом напомнили в ПФУ.

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Законодательство определяет две категории пенсионеров, для которых предусмотрено ежегодное прохождение физической идентификации.

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Речь идет о получателях пенсии, которые:

временно проживают за пределами Украины

проживают на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины

Такие граждане должны проходить физическую идентификацию ежегодно до 31 декабря, чтобы продолжать получать назначенные выплаты с января следующего года.

Как пройти физическую идентификацию 2026 года

Пенсионный фонд предусмотрел несколько способов подтвердить личность. Это можно сделать как лично, так и дистанционно:

Лично в Пенсионном фонде или банке

Пенсионер может обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Место регистрации получателя выплаты не имеет значения

Также пройти физическую идентификацию можно в учреждении уполномоченного банка.

Через видеоконференцсвязь

Для тех, кто не может лично прийти в сервисный центр, предусмотрена возможность пройти идентификацию дистанционно с помощью видеосвязи

Зарегистрироваться можно через открытый сервис на веб-портале Пенсионного фонда «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи»

Также записаться на видеоидентификацию можно через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам:

0 800 503 753

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(044) 281-08-70

(044) 281-08-71

Идентификация через «Дія.Підпис»

Еще один дистанционный вариант — подтверждение личности с помощью «Дія. Підпис» («Дія ID»).

Таким образом, пенсионер может пройти необходимую процедуру онлайн, без личного посещения сервисного центра.

Идентификацию за границей

Для граждан, временно проживающих за пределами Украины, предусмотрена еще одна возможность — обращение в зарубежное дипломатическое учреждение Украины

Как проверить, пройдена ли физическая идентификация

Пенсионеру не обязательно отдельно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы выяснить, зачислена ли пройденная процедура.

Проверить результат физической идентификации и дату последнего прохождения можно через сервис «Моя идентификация».

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Он доступен:

в личном кабинете на веб портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины

в мобильном приложении «Пенсионный фонд» Кому не нужно каждый год проходить физическую идентификацию

В Пенсионном фонде особо обращают внимание, что требование о ежегодной физической идентификации не распространяется на всех без исключения пенсионеров, выехавших с временно оккупированных территорий.

Ежегодно проходить такую процедуру не нужно получателям пенсий, которые выехали с временно оккупированной территории, проживают на подконтрольной Украине территории и перевели выплату пенсии по новому месту жительства.

Пенсия 2026 в Украине — что известно

Ранее мы писали о том, что выйти на пенсию в Украине раньше установленного возраста могут не только участники боевых действий — право на это имеют многодетные матери, люди с определенными заболеваниями.

Украинские пенсионеры после 70 лет имеют право на ежемесячную возрастную надбавку до 570 гривен, однако начисление средств зависит от размера пенсии и официального трудоустройства.

Между тем стало известно, что в Украине с сегодняшнего дня будут финансироваться только три ключевых направления — социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание ВСУ.

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