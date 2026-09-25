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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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В ПФУ обратились к пенсионерам с предупреждением: сделайте это, чтобы не потерять деньги в следующем году

Чтобы продолжить получать свои деньги с 1 января следующего года, две категории пенсионеров обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Пенсию можно потерять

Пенсию можно потерять

До 31 декабря физическую идентификацию следует пройти пенсионерам и получателям страховых выплат, временно проживающих за границей или находящихся на временно оккупированных территориях.

Об этом напомнили в ПФУ.

Законодательство определяет две категории пенсионеров, для которых предусмотрено ежегодное прохождение физической идентификации.

Речь идет о получателях пенсии, которые:

  • временно проживают за пределами Украины

  • проживают на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины

Такие граждане должны проходить физическую идентификацию ежегодно до 31 декабря, чтобы продолжать получать назначенные выплаты с января следующего года.

Как пройти физическую идентификацию 2026 года

Пенсионный фонд предусмотрел несколько способов подтвердить личность. Это можно сделать как лично, так и дистанционно:

  • Лично в Пенсионном фонде или банке

  • Пенсионер может обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Место регистрации получателя выплаты не имеет значения

  • Также пройти физическую идентификацию можно в учреждении уполномоченного банка.

  • Через видеоконференцсвязь

  • Для тех, кто не может лично прийти в сервисный центр, предусмотрена возможность пройти идентификацию дистанционно с помощью видеосвязи

  • Зарегистрироваться можно через открытый сервис на веб-портале Пенсионного фонда «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи»

  • Также записаться на видеоидентификацию можно через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам:

0 800 503 753

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71

  • Идентификация через «Дія.Підпис»

  • Еще один дистанционный вариант — подтверждение личности с помощью «Дія. Підпис» («Дія ID»).

  • Таким образом, пенсионер может пройти необходимую процедуру онлайн, без личного посещения сервисного центра.

  • Идентификацию за границей

  • Для граждан, временно проживающих за пределами Украины, предусмотрена еще одна возможность — обращение в зарубежное дипломатическое учреждение Украины

Как проверить, пройдена ли физическая идентификация

Пенсионеру не обязательно отдельно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы выяснить, зачислена ли пройденная процедура.

Проверить результат физической идентификации и дату последнего прохождения можно через сервис «Моя идентификация».

Он доступен:

  • в личном кабинете на веб портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины

  • в мобильном приложении «Пенсионный фонд»

    Кому не нужно каждый год проходить физическую идентификацию

В Пенсионном фонде особо обращают внимание, что требование о ежегодной физической идентификации не распространяется на всех без исключения пенсионеров, выехавших с временно оккупированных территорий.

Ежегодно проходить такую процедуру не нужно получателям пенсий, которые выехали с временно оккупированной территории, проживают на подконтрольной Украине территории и перевели выплату пенсии по новому месту жительства.

Пенсия 2026 в Украине — что известно

Ранее мы писали о том, что выйти на пенсию в Украине раньше установленного возраста могут не только участники боевых действий — право на это имеют многодетные матери, люди с определенными заболеваниями.

Украинские пенсионеры после 70 лет имеют право на ежемесячную возрастную надбавку до 570 гривен, однако начисление средств зависит от размера пенсии и официального трудоустройства.

Между тем стало известно, что в Украине с сегодняшнего дня будут финансироваться только три ключевых направления — социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание ВСУ.

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