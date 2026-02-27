В ПФУ обратились к пенсионерам за рубежом: что следует сделать, чтобы не потерять выплаты

Пенсионное удостоверение / © УНИАН

Украинским пенсионерам, которые временно находятся за границей, необходимо пройти физическую идентификацию до конца года. Следует подтвердить личность онлайн или через консульство, чтобы избежать блокировки счетов.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Украинцы-получатели пенсий, которые временно находятся за границей, должны каждый год проходить физическую идентификацию — сделать это необходимо до 31 декабря.

Идентификация пенсионеров за рубежом: как ее пройти

Существует несколько удобных способов.

Онлайн-идентификация

Через веб-портал Пенсионного фонда Украины с «Дия.Пидпысом». Для этого понадобятся два устройства: одно — для работы на портале, второе — для приложения «Дия».

Пошаговая инструкция:

Зайдите на портал: https://portal.pfu.gov.ua

Нажмите «Вход» и выберите авторизацию через «Дия.Пидпыс».

Получите код и отсканируйте QR-код в «Дии».

Подтвердите личность по фото.

Введите 5-значный код «Дия.Пидпысу».

После входа в кабинет идентификация будет завершена (информация появится в «Моих обращениях»).

Через мобильное приложение «Пенсионного фонда Украины»

Пошаговая инструкция:

Установите или обновите приложение.

Выберите «Войти по „Дия.Пидпыс“.

Подтвердите вход и активируйте подпись (при необходимости).

Пройдите фотопроверку.

Создайте или введите код «Дия.Пидпысу».

После входа идентификация считается завершенной.

Идентификация пенсионеров через видеосвязь

Можно записаться онлайн или по телефону. Данные о дате, времени и формате видеосеанса присылаются на email, указанный в заявлении. Идентификация происходит как видеоинтервью с сотрудником фонда: нужно ответить на вопросы и показать паспорт. После этого принимается решение о подтверждении личности.

Как подать заявление?

Чтобы подать заявление онлайн, зайдите на портал и выберите вкладку «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи». Заполните форму, выберите платформу для связи (Meet, Telegram, Viber, Zoom и т.д.), при необходимости укажите дополнительные услуги. Дайте согласие на обработку данных и подайте заявление.

Чтобы подать заявление по телефону, обратитесь в контакт-центр:

0800 503 753

(044) 281 08 70

(044) 281 08 71

В меню выберите вопрос по идентификации (кнопка «3»). Продиктуйте оператору необходимые данные.

Как пройти идентификацию пенсионеров через дипломатические учреждения?

Пенсионер может обратиться в украинское посольство или консульство, чтобы получить документ о подтверждении факта, что он жив.

Этот документ нужно отправить по почте в территориальный орган фонда вместе с заявлением о возобновлении выплат или подать онлайн с использованием КЭП.

Важно: те, кто выехал с временно оккупированных территорий (в том числе и за границу), должны сообщить фонду, что не получают выплаты от России.

В ПФУ отметили, что к лицам, временно проживающим за рубежом, относятся граждане Украины, которые:

находятся за пределами страны более 183 дней в году, или

получили временную защиту или статус беженца из-за войны, но не оформляли постоянное проживание за границей.

К слову, в январе Минсоцполитики опровергло слухи о массовом лишении пенсий: выплаты были приостановлены только 337 тыс. человек, которые не прошли идентификацию или не подтвердили отсутствие выплат от РФ (в частности жители ВОТ). Переселенцы, которые перевели дела на подконтрольную территорию, должны только подать заявление о неполучении средств от агрессора. Деньги не теряются — выплаты восстанавливают после идентификации через веб-портал ПФУ (с «Дия.Пидпысом»), видеосвязь, личный визит в сервисный центр или по почте из-за рубежа.