В ПФУ обратились к украинцам с важным советом: так вы точно не потеряете выплаты

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В Пенсионном фонде Украины обратились к пенсионерам с важным сообщением. Чтобы не потерять выплату пенсий, нужно проверить свои данные в электронном кабинете на вебпортале ПФУ.

Об этом пишут в Пенсионном фонде.

В ПФУ призвали проверить свои данные в электронных кабинетах, чтобы не потерять выплаты

В частности, в Пенсионном фонде написали, что пенсионерам стоит проверить точность личных данных, чтобы не потерять выплаты. Речь идет о проверке следующих данных:

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Фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

фактический адрес проживания.

Если у вас указаны устаревшие данные, например, старая фамилия или адрес проживания, вы можете потерять выплату пенсий.

В таком случае вам нужно будет обратиться в орган Фонда для исправления/актуализации информации.

Как исправить личные данные в Пенсионном фонде: пошаговая инструкция

Это можно сделать как онлайн на веб-портале ПФУ, так и лично в отделении Пенсионного фонда.

«После того как информация будет изменена, и данные в Реестре застрахованных лиц будут обновлены, можно подать заявление на назначение пенсии онлайн», — добавляют в ПФУ.

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Чтобы исправить свои данные в Пенсионном фонде, нужно зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, в левом боковом меню раздела «Коммуникации с ПФУ» выбрать «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц» и заполнить форму анкеты.

Нажмите кнопку «Я соглашаюсь на передачу и обработку моих персональных данных». Вам нужно будет прикрепить к анкете скан-копию паспорта, других документов, подтверждающих актуальные данные. Это может быть свидетельство о браке, смене фамилии, имени, отчества.

Далее документ нужно подписать и отправить ПФУ. Результаты обработки обращения придут в разделе «Мои обращения».

Следует обратить внимание, что ФИО человека в трудовой книжке должно быть таким, как в паспорте.

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Пенсии в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, в Украине готовятся к запуску масштабной пенсионной реформы, направленной на существенное увеличение выплат. Сейчас фактический прожиточный минимум для пенсионера превышает 8 тыс. грн., тогда как минимальная пенсия составляет 2,6 тыс. грн., а средняя — 7,2 тыс. грн.

Это заставляет большинство пожилых людей жить за чертой бедности. В то же время, в системе существует значительный дисбаланс, ведь некоторые пенсионеры получают выплаты более 100 тыс. грн в месяц.

Сейчас профильный парламентский комитет под руководством Галины Третьяковой ожидает от правительства окончательного законопроекта. Ожидается, что реформа введет коэффициент замещения зарплаты на уровне 40–60%, урегулирует пенсионные права мобилизованных военных и выровняет пенсионный возраст для всех граждан.

Кроме того, планируется переход на накопительную систему через казначейство.

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Часть украинских пенсионеров может потерять право на отдельные надбавки, если вовремя не сообщит Пенсионному фонду об изменениях в своих жизненных обстоятельствах или месте жительства, или же не подтвердит право на выплаты.

Поскольку каждая доплата назначается при определенных условиях, ее отменяют в случае их невыполнения. В частности, под угрозу отмены подпадают надбавки за уход, содержание детей (после их совершеннолетия или завершения обучения), выплаты в связи с инвалидностью (из-за непрохождения пересмотра), а также доплаты за проживание на территориях со специальным статусом или за сверхурочный стаж.

Чтобы избежать потери денег, в ПФУ призывают пенсионеров регулярно проверять актуальность данных в реестрах и своевременно информировать органы фонда о любых изменениях в жизни. Если же пенсионер имеет право на новые выплаты, их необходимо оформлять через отдельное обращение в Пенсионный фонд.

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