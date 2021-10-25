В ПФУ отчитались о финансировании пенсий за месяц: как изменились выплаты

На пенсии сегодня ПФУ перечислил 1,5 млрд грн.
Пенсионный фонд 24 сентября завершил финансирование выплат украинцам за месяц. Всего за октябрь на пенсии пошло 43,8 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
"25 октября 2021 года Пенсионным фондом Украины, согласно утвержденному графику, завершено финансирование пенсий октября", - сказано в сообщении.
В последний день ПФУ перечислил 1,5 млрд гривен. Всего за второй осенний месяц на пенсии украинцам было направлено 43,8 млрд гривен.
В ПФУ добавили, что в октябре на пенсии выделили больше, чем в сентябре (43,4 млрд гривен). Но меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен).
Кто может получать выплаты от государства с 45, 50 и 55 лет, условия и особенности начислений, читайте здесь.
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