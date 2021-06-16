В ПФУ отчитались о пенсиях июня: какую сумму уже выплатили украинцам

В среду, 16 июня, ПФУ профинансировал пенсии еще на 1,8 млрд грн

ПФУ продолжает финансирование пенсий украинцам в июне. В общем Пенсионный фонд выплатил 26,9 миллиарда гривен июньских пенсий украинском.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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"16 июня 2021 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня. На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,8 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 26,9 миллиарда гривен", — сказано в сообщении.

В ПФУ заверили, что выплата пенсий будет проведено в определенную каждому украинцу дату в определенном порядке.

Пенсионный фонд Украины

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что к концу 2021 года пенсии достигнут 6,5 тыс. грн.

В Украине с 1 июля на 40% повысят пенсии. Впрочем, повышение иметь не все. Надбавку в 100 гривен получат только те, кому в прошлом году не делали индексации пенсий.

Как сообщалось, ранее Министерство социальной политики заявило о переводе с сентября 2021 года пенсионных начислений на банковские карты. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму будет происходить постепенно.

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