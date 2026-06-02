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В ПФУ сообщили об одноразовом вознаграждении для некоторых женщин в Украине: кто имеет право и как получить
Размер одноразового вознаграждения «Мать-героиня» составляет 10 прожиточных минимумов. Как оформить выплату и какие документы нужны?
В Украине определен порядок назначения и выплаты единовременного денежного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня».
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины согласно закону Украины «О государственных наградах Украины».
Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе усыновленных в установленном законом порядке. При этом учитывается их весомый вклад в воспитание детей, создание надлежащих условий для обучения, развитие творческих способностей, формирование нравственных и духовных ценностей.
Размер выплаты и документы
Размер одноразового вознаграждения составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года, в котором присвоено почетное звание.
Отметим, что сумма выплат зависит от определенного года. К примеру, если прожиточный минимум 3 000 грн, то выплата будет составлять 30 000 грн, а если 3 100 грн, то около 31 000 грн.
Точную сумму можно определить только зная год присвоения звания «Мать-героиня».
Необходимые документы
Для получения выплаты необходимо подать:
заявление установленного образца;
документ, удостоверяющий личность;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) или соответствующие данные в паспорте/свидетельстве о рождении;
указ президента Украины о присвоении звания «Мать-героиня»;
при подаче через представителя — нотариально заверенный документ, подтверждающий полномочия.
Куда обращаться
Подать документы можно:
в сервисные центры Пенсионного фонда Украины;
через уполномоченных лиц органов местного самоуправления;
через ЦНАП;
почтой;
в электронном виде (при наличии технической возможности) через вебпортал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, а также портал «Действие».
Если выплата не была получена в соответствующем бюджетном периоде по уважительной причине, женщина имеет право обратиться за ней в следующем году. В таком случае размер вознаграждения определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным на 1 января года присвоения звания.