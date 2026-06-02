В ПФУ сообщили об одноразовом вознаграждении для некоторых женщин в Украине: кто имеет право и как получить

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В Украине определен порядок назначения и выплаты единовременного денежного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня».

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины согласно закону Украины «О государственных наградах Украины».

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе усыновленных в установленном законом порядке. При этом учитывается их весомый вклад в воспитание детей, создание надлежащих условий для обучения, развитие творческих способностей, формирование нравственных и духовных ценностей.

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Размер выплаты и документы

Размер одноразового вознаграждения составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года, в котором присвоено почетное звание.

Отметим, что сумма выплат зависит от определенного года. К примеру, если прожиточный минимум 3 000 грн, то выплата будет составлять 30 000 грн, а если 3 100 грн, то около 31 000 грн.

Точную сумму можно определить только зная год присвоения звания «Мать-героиня».

Необходимые документы

Для получения выплаты необходимо подать:

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заявление установленного образца;

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) или соответствующие данные в паспорте/свидетельстве о рождении;

указ президента Украины о присвоении звания «Мать-героиня»;

при подаче через представителя — нотариально заверенный документ, подтверждающий полномочия.

Куда обращаться

Подать документы можно:

в сервисные центры Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных лиц органов местного самоуправления;

через ЦНАП;

почтой;

в электронном виде (при наличии технической возможности) через вебпортал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, а также портал «Действие».

Если выплата не была получена в соответствующем бюджетном периоде по уважительной причине, женщина имеет право обратиться за ней в следующем году. В таком случае размер вознаграждения определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным на 1 января года присвоения звания.

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