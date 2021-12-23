В поисках сокровищ: ищите турбо-монеты от MYCREDIT, получайте новогодние подарки

MyCredit увеличила максимально доступную сумму для потребителей.

Известный финансовый сервис "турбо-бабок" MyCredit анонсировал большую новогоднюю акцию для своих клиентов. На официальном сайте компании появилась яркая игра, в которой каждый участник может получить призы.

Музыкант Сергей Бабкин на фирменной турбо-машине теперь катается по праздничному городу, в котором спрятаны подарки для игроков:

скидки до 90% на услуги сервиса;

пополнения мобильного счета на 500 грн;

и крупные призы, среди которых электросамокат Xiaomi Mi, ноутбук Acer TravelMate и популярный смартфон Xiaomi Redmi Note 10S.

Для получения призов пользователям необходимо найти спрятанные в городе монеты — чем больше монет, тем лучше приз. Сделать это можно на сайте финансового сервиса до 26 января 2022 года.

Напомним, что в MyCredit увеличили максимально доступную сумму для потребителей. Теперь новые клиенты компании смогут взять до 12 000 грн с минимальной переплатой. При повторных обращениях MyCredit дают уже до 18 000 грн.

За счет быстрого и удобного сайта, собственных мобильных приложений под Android и iOS, круглосуточной поддержки и высоких стандартов безопасности MyCredit за пять лет работы трижды удостаивался награды "Лучший сервис онлайн-кредитования" по версии PaySpace Magazine, неоднократно возглавлял "ТОП-5 лучших МФО Украины" по версии Finance.ua, завоевал призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWINNER (номинации "Проект года", "Лучшая команда контроля качества").