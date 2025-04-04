В Польше хотят купить или арендовать Одесский порт: что известно о громком заявлении

Одесский порт / © Associated Press

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В Польше рассматривается возможность покупки или взятия в аренду порта в Одессе, чтобы получить выход к Черному морю и экспортировать туда польское и европейское зерно.

Такую идею высказал замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, сообщает Polsat News.

«Почему бы нам не сказать в Польше — то, что я хочу сейчас предложить, чтобы поляки поговорили с украинцами о том, чтобы взять нас в аренду, например, на 50 лет или продать, где поляки смогут иметь свой зерновой порт», — говорит Колодзейчак.

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По его мнению, такое место поляки могут найти, например, в Одессе.

«Куда уйдет польское зерно, европейское? Таким образом, мы обеспечим доступ к Черному морю , где средняя (ценовая — ред.) тонна пшеницы на 100 злотых выше, поскольку более низкие затраты на транспортировку в африканские страны», — отметил польский чиновник.

«Зерно, экспортируемое через порт под польским контролем, могло поступать из Замостья, Люблинщины, (польского — ред.) Подкарпатья, где есть хорошие земли. Мы могли бы перевозить польское зерно по широким путям, которые есть в Украине, а кроме того (…) возможно то, что мы бы привезли из Западной Европы и хранили дома», — описал он.

Также по его мнению, компании «с берегов Вислы» должны иметь возможность пользоваться полмиллиона гектаров земли «у наших восточных соседей».

Замминистра также отметил, что «боится» вступления Украины в ЕС, «поскольку мы не знаем, что тогда будет». Колодзейчак выразил опасение, что польские фермеры и агрофирмы не выдержат конкуренции с украинцами на европейском рынке. Гарантией безопасности для Польши, по его мнению, могли бы стать эти полмиллиона гектаров украинской земли, на которую он претендует.

Напомним, что ранее в Польше "выставили счет", сколько денег потратили на помощь Украине и украинским беженцам за три года полномасштабной войны.

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