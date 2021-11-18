В Польше хотят упростить процесс легализации трудовых мигрантов: что изменится для украинцев

В Польше хотят упростить процесс легализации трудовых мигрантов: что изменится для украинцев

На основании разрешения на сезонную работу иностранцы в Польше могут работать до 24 месяцев.

Сейм Польши принял изменения в закон об иностранцах, существенно упрощающие процесс легализации трудовых мигрантов.

Об этом сообщает tvn24.

Для трудовых мигрантов, среди которых в соседней стране больше всего украинцев, в соответствии с принятыми законом изменениями упростили процедуру предоставления вида на временное пребывание в Польше (до трех лет), если они желают работать в стране длительный период.

В частности, предполагается расширение до 24 месяцев возможности работы иностранца в Польше на основании разрешения на сезонную работу и заявления работодателя о намерении трудоустроить иностранца. Также ускоряется процесс предоставления карты временного пребывания лицам, намеренным работать в стратегически важных секторах экономики Польши.

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В случае смены работодателя иностранцу не нужно будет оформлять новый вид на временное пребывание в случае смены работодателя.

Нововведения в законе отменяют требование подавать в пакете документов в воеводские управления по вопросам иностранцев подтверждение о наличии места жительства (договора аренды помещения). Кроме того, не требуется документ о регулярном и стабильном доходе иностранца, а вместо него – подтверждение получения минимального дохода в Польше.

За принятие изменений в закон проголосовали 428 депутатов, шестеро было против, а один воздержался. Теперь этот документ должен принять Сенат страны.

В МВД Польши пояснили, что в последнее время наблюдается рост заинтересованности среди иностранцев в получении вида на временное пребывание в РП, а пандемия коронавируса замедлила процесс их выдачи.

Напомним, за границей, по разным оценкам, работают около трех миллионов украинцев. Часть из них – сезонно.

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