В Польше наблюдается самый низкий уровень безработицы, украинцы укрепляют экономику страны – Моравецький

Премьер-министр Польши подчеркнул, что работа сейчас проживающих в стране украинцев может быть большой добавленной стоимостью в польской экономике.

Официальную работу в Польше нашли уже 100 тысяч украинских беженцев. Сейчас в Польше наблюдается самый низкий уровень безработицы за последние 30 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет polskieradio24.pl.

Он подчеркнул, что помощь украинцев может иметь большое значение в экономике Польши.

По его словам, во время встреч с польскими предпринимателями первая их фраза обычно звучит так: нужны "руки и головы для работы".

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"Поэтому работа украинцев, проживающих в Польше, может быть большой добавленной стоимостью в нашей экономике", – отметил он.

По данным Моравецкого, в Польше остановилось более 2,5 миллионов беженцев. Вместе с ранее работавшими в стране украинцами цифра составила более 3,5 миллионов.

"Но самое главное: помните, что защита Украины – это и защита Польши". На этих рубежах украинцы борются за нас. Мы в долгу перед ними. Поэтому я рад, что почти все поляки с открытым сердцем приняли беженцев по принципу: гость в доме – Бог в доме", – сказал премьер.

Он также опроверг информацию о том, что украинцы имеют лучший доступ ко многим госуслугам — в сфере образования, здравоохранения или рынка труда, чем поляки. Россия активно распространяет ложную информацию об украинцах в Польше, чтобы настроить поляков против.

Напомним, польское воеводство предоставило 3 млн злотых для поддержки вынужденных переселенцев во Львовской области.

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