В Польше перестанут менять гривны на злотые по курсу НБУ

В Польше до 10 сентября украинцы еще могут воспользоваться возможностью обменять гривны на злотые по официальному курсу НБУ без комиссии в PKO Bank Polski.

Однако срок действия договора между Нацбанком Украины и Польским национальным банком подходит к концу.

Об этом сообщает 24 канал.

С конца марта текущего года Польский национальный банк подписал договор с Национальным банком Украины, благодаря чему каждый взрослый беженец из Украины получил возможность поменять украинские гривны (до 10 тысяч гривен) на польские злотые. Однако этот договор 10 сентября подходит к концу. Все из-за значительного уменьшения количества обменных операций.

К слову, с 25 марта украинцы обменяли 681 миллион гривен (около 93 миллионов злотых).

Обменять можно купюры 100, 200, 500 и 1000 гривен, а общая сумма не должна превышать 10 тысяч гривен на одного человека. Деньги выплачивают наличными или на карту. При себе нужно иметь загранпаспорт или ID-карту.

Отметим, что обмен осуществляется в ста отделениях PKO BP по всей территории Польши. Полный список отделений доступен по ссылке.

Напомним, в Польше анонсировали открытие медицинского хаба для украинцев.

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