В Польше повышают минимальную заработную плату: как она отличается от украинской

Польские власти утвердила и изменения в почасовой оплате труда.

В Польше минимальную зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, в пересчете увеличат на 1,5 тыс. Грн до 21,5 тыс. Грн (3 тыс. злотых).

Об этом сообщила пресс-служба польского правительства.

Пересчет минималки состоится с 2022 года. Этот показатель был привязан к средней заработной платы — в Совете министров приняли решение установить минимальный заработок в размере 60% от среднего.

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Кроме того, было установлено и минимальный размер почасовой оплаты труда. Он в 2022 году в Польше составит 19,6 злотых (около 4 евро) в час.

Для сравнения в Украине минимальная зарплата равна 6 тыс. Грн. В декабре 2021-го минималку поднимут до 6,5 тыс. Грн.

Напомним, в цены на потребительские товары и услуги в Польше в мае этого года выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с апрелем текущего года их рост составил 0,3%.

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